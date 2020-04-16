Окупанти в Криму хочуть примусово "викупити" в українців майже 10 тисяч земельних ділянок

Російська окупаційна адміністрація у Криму готується до примусового вилучення у громадян 9,75 тисяч земділянок, які межують з Херсонської областю або знаходяться у прибережних районах тимчасово окупованої АРК і міста Севастополя.

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

"Російська окупаційна адміністрація готується до примусового вилучення 9,75 тис. земельних ділянок, які межують з Херсонською областю або знаходяться у прибережних районах тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим і міста Севастополя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основною метою такого вилучення є позбавлення власності громадян України.

Наголошується, що таким чином окупаційна влада збирається поширити на Крим і Севастополь дію указу Президента Російської Федерації від 9 січня 2011 року, яким визначається статус земель у прикордонних районах.

За даними Мінреінтеграції, земельні ділянки українців, іноземців та осіб без громадянства будуть «викуплені» у примусовому порядку або вилучені, якщо власники не змінять громадянство на російське або не переоформлять майно на російські компанії.

Віцепрем’єр-міністр України Олексій Резніков наголосив, що такі дії є безпрецедентним порушенням міжнародного права і дискримінаційними щодо українців та фактично є експропріацією, що заборонена міжнародними договорами з РФ.

За його словами, це також є порушенням положень "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод" на мирне володіння своєю власністю.

"Всі ці порушення відкривають двері для звернення до відповідних судових інституцій, до Європейського суду з прав людини щодо порушення РФ норм міжнародного гуманітарного права. Кожна особа, яка спробує примусово вилучати власність громадян України, має пам’ятати, що за це доведеться відповідати персонально – це правила цивілізованого світу», – заявив урядовець.

Він підкреслив, що всі акти, якими керується російська окупаційна влада на українській землі, є нікчемними з правової точки зору.

У міністерстві заявляють, що розглядають спробу поширення указу президента РФ від 09.01.2011 року на Крим і Севастополь через шість років окупації як посилення тиску окупаційної влади на громадян.

Наголошується, що під цим приводом можуть розпочатися спроби вилучити майно у всіх, хто незгоден з російськими порядками.

Зокрема, це може стати засобом додаткового тиску на представників кримськотатарського народу, щоб заблокувати акції солідарності та вшанування пам’яті жертв примусової депортації, підкреслюють у Мінреінтеграції.

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«Я закликаю всіх громадян України в тимчасово окупованому Криму опиратися свавіллю з боку окупаційної влади. Надавайте всю інформацію про спроби вилучення вашої землі. Всі випадки порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях будуть зафіксовані і стануть основою для реагування відповідних державних органів», – підкреслив віцепрем’єр-міністр.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін вніс практично всю територію анексованого Криму до переліку територій, на яких землею не можуть володіти особи без російського громадянства. До переліку увійшли земельні ділянки таких районів: Бахчисарайського; Джанкойського; Кіровського; Красноперекопського; Ленінського; Нижньогірського; Роздольненського; Сакського; Сімферопольського; Радянського; Чорноморського, а також прикордонні земельні ділянки міських округів Алушти, Армянська, Євпаторії, Керчі, Сак, Судака, Феодосії і Ялти.