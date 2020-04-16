У Криму переслідують імамів, щоб розділити мусульман - адвокат

В окупованому Криму завели ще одну справу про місіонерську діяльність проти імама. На переконання адвокат Еміля Курбедінова, це робиться з метою розділити кримських мусульман на «правильних» і «неправильних».

Про це у Facebook повідомляє «Кримська солідарність».

«На прохання імама ми прибули до прокуратури Совєтського району. Халілов Длявер - місцевий імам мечеті. Звичайно ж, ми всі бачимо тенденцію, що намітилася в Криму: притягнення до відповідальності мусульман за незаконну місіонерську діяльність», - зазначив Курбедінов.

За словами адвоката, мета цих адміністративних справ - узяти під контроль усіх мусульман і розділити їх на «правильних» і «неправильних»: «Ми прекрасно розуміємо, чиї «вуха стирчать» із цих справ, які намагаються розкрутити і масово нав'язати мусульманам. Це не що інше, як дискримінація за релігійною ознакою. Розділити мусульман на «правильних» і «неправильних», визначити над «правильними» мусульманами якогось главу і щоб тільки він вирішував - хто може молитися, хто може проводити хутби (молитви, проповіді - ред.), хто може проводити обряди ісламські тощо».

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Захисник заявив про намір інформувати про всі факти дискримінації мусульман Криму відповідні міжнародні органи.

«Це ще одна справа у скарбничці тих доказів, які ми надаємо міжнародним організаціям про наявну тут дискримінацію за релігійною ознакою», - наголосив Курбедінов.

Процедура складання протоколу у справі імама Халілова призначена на 16 квітня. За клопотанням адвоката, розгляд було відкладено у зв'язку з необхідністю надання перекладача, оскільки Длявер Халілов «не повною мірою володіє російською мовою, особливо в частині юридичних термінів».

Як повідомлялося, 3 березня в окупованому Криму на 5000 рублів (близько 2000 грн) оштрафували імама сімферопольської мечеті Расіма Дервішева, обвинуваченого в «незаконній місіонерській діяльності».

1 квітня окупаційна влада порушила адміністративну справу проти імама Юсуфа Аширова, який представляє офіційно зареєстровану мусульманську громаду в Алушті.