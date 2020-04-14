У Криму зростає кількість випадків коронавірусу, але окупанти храми не закривають

За останню добу в Севастополі зафіксовано ще один, вже сьомий, підтверджений діагноз коронавірусу. Водночас окупаційна влада в Криму дозволила вірянам відвідування храмів під час православних свят.

Про це повідомляє в Facebook журналіст Заїр Акадиров.

"Новий випадок зараження коронавірусом зафіксовано в Севастополі. Хвора - жінка, яка була доставлена ​​в лікарню №4 на Північній стороні Севастополя", - йдеться в повідомленні.

За даними журналіста, це вже 7-й випадок захворювання на коронавірус серед севастопольців.

Крім того, повідомляється, що в Красногвардійському психоневрологічному інтернаті, де перебувають майже 300 літніх пацієнтів, 12 співробітників спрямовані на самоізоляцію, в зв'язку з тим, що один з працівників даного медзакладу є членом сім'ї, в якій підтверджено випадок коронавірусу.

Усього в Криму під медичним наглядом перебуває 2 691 людина. Під наглядом вдома - 2480 осіб.

За розпорядженням окупаційної влади, для громадян, які прибувають до Криму "з неблагополучних регіонів (Москва, Московська область, Санкт-Петербург) буде діяти обов'язковий режим перебування в обсерваторії".

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Що стосується відвідин храмів у період проведення православних свят в Криму, «влада», за словами журналіста, вирішила, що заходи будуть організовані «шляхом часткової присутності парафіян з урахуванням наповнюваності приміщень».

Водночас священнослужителів зобов'язали організувати "поетапний пропуск у храм всіх охочих" з нанесенням перед входом в культові установи позначок, "що забезпечують дистанцію" для прихожан.

Як повідомляв Укрінформ, за останніми даними в Криму було зафіксовано 33 випадки коронавірусної інфекції, в Севастополі - 6.