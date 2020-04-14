Франція засудила указ Путіна про право на володіння землею в окупованому Криму

Франція засудила указ президента РФ Володимира Путіна, згідно з яким особам без російського громадянства забороняється володіти землею в окупованому Криму.

Про це заявило Посольство Франції в Україні у Twitter.

«Франція беззастережно засуджує Указ Президента РФ № 201 від 20 березня 2020 р., який забороняє особам без російського громадянства володіти землею на значній частині території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у диппредставництві, такі заходи, як примусовий призов і заборона іноземцям володіти землею в Криму, вжиті російською владою з різницею у кілька днів, чудово ілюструють стратегію примусової інтеграції, яку Росія реалізує у Криму і яка повністю суперечить нормам міжнародного права.

У посольстві наголосили, що після шести років незаконної анексії Криму Росією Франція зберігає тверду прихильність повному відновленню суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін вніс практично всю територію анексованого Криму до переліку територій, на яких землею не можуть володіти особи без російського громадянства. До переліку увійшли земельні ділянки таких районів: Бахчисарайського; Джанкойського; Кіровського; Красноперекопського; Ленінського; Нижньогірського; Роздольненського; Сакського; Сімферопольського; Радянського; Чорноморського, а також прикордонні земельні ділянки міських округів Алушти, Армянська, Євпаторії, Керчі, Сак, Судака, Феодосії і Ялти.

Євросоюз продовжив до 15 вересня 2020 року санкції проти осіб і організацій, причетних до анексії Криму.