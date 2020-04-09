Російські нафтові танкери забруднили Чорне та Азовське моря

Російські нафтові танкери забруднили Чорне та Азовське моря

Укрінформ
Біля узбережжя тимчасово окупованого Криму, через перевантаження танкерами, які належать РФ, нафтопродуктів та інших паливо-мастильних вантажів, допущено забруднення акваторії Чорного й Азовського морів.

Про це інформує прокуратура Автономної Республіки Крим.

"Прокуратура та поліція автономії зафіксували черговий факт порушення державою-окупантом екологічних норм в Криму. Прокуратура автономії спільно з ГУНП в АР Крим та м. Севастополя розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 243 КК України (забруднення моря)", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, встановлено, що біля узбережжя тимчасово окупованого Криму, внаслідок перевантаження танкерами, які належать РФ, нафтопродуктів та інших паливо-мастильних вантажів, допущено забруднення акваторії Чорного й Азовського морів.

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Уточнюється, що забруднення зафіксовані у нейтральних водах Чорного моря на південь від Керченської протоки та ще у трьох місцях, загальною площею понад 24 км².

У відомстві нагадали, що раніше, прокуратура та поліція АРК зареєстрували кримінальне провадження за ч.2 ст. 240 КК України (порушення правил охорони або використання надр), в рамках якого встановлено, що після окупації півострова, дамбу Нижньо-Чурбашського водосховища у Керчі, почали використовувати для незаконного видобутку піску, як наслідок, бруд від його промивання та видобування потрапляє на міський пляж.

У той же час, токсичні речовини потрапляють до Чорного моря, створюючи загрозу для здоров’я населення та природного середовища, зазначили у відомстві.

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