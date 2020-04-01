Євросоюз засуджує указ Путіна про землю в окупованому Криму

Європейський Союз засудив рішення Російської Федерації зарахувати Крим та Севастополь до «прикордонних» територій РФ, де людям, які не є громадянами Росії, заборонено володіти земельними ділянками.

Відповідна заява речника ЄС оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Росія щойно додала, відповідно до президентського указу, більшу частину Криму та міста Севастополь до переліку прикордонних територій Російської Федерації, де негромадянам Росії не дозволено володіти землею. Європейський Союз не визнає нелегальну анексію Кримського півострова Росією, яка є прямим порушенням міжнародного права. Таким чином, Європейський Союз не визнає цей указ, який є ще однією спробою насильницької інтеграції незаконно анексованого півострова до Росії. Крим є частиною України», - йдеться у документі.

Як зазначає речник ЄС, російський указ також є порушенням міжнародного гуманітарного права, оскільки є ще одним кроком до нав’язування російського громадянства жителям півострова. Це може призвести до свавільного позбавлення людей їхньої власності.

«Європейський Союз очікує, що Росія зупинить всі порушення міжнародного законодавства на Кримському півострові. Європейський Союз є непохитним у підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів», - йдеться у заяві речника ЄС.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін вніс практично всю територію анексованого Криму до переліку тих територій, на яких землею не можуть володіти особи без російського громадянства. До переліку увійшли земельні ділянки таких районів: Бахчисарайського; Джанкойського; Кіровського; Красноперекопського; Ленінського; Нижньогірського; Роздольненського; Сакського; Сімферопольського; Радянського; Чорноморського. А також прикордонні земельні ділянки міських округів Алушти, Армянська, Євпаторії, Керчі, Сак, Судака, Феодосії і Ялти.

Євросоюз продовжив до 15 вересня 2020 року санкції проти Росії за анексію Криму, санкції проти осіб і організацій, причетних до анексії Криму.