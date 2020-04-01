Окупанти закривають Керченський міст

Так звана "влада" в окупованому Криму прийняла рішення про встановлення блокпосту на Керченському мосту в ніч із 1 на 2 квітня з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

"Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов повідомив, що прийняв рішення про встановлення блокпосту на Керченському мосту. Про це він оголосив 1 квітня на засіданні оперативного штабу з протидії поширенню коронавірусної інфекції", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що з нуля годин з 1 на 2 квітня водночас з облаштуванням блокпосту будуть запроваджені карантинні заходи, які передбачають "стовідсотковий огляд всього автотранспорту".

Окупаційна влада має намір сьогодні до 17-ї години опублікувати перелік вимог до громадян, які заїжджають на півострів з території РФ.

Як повідомлялося, раніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляв, що Керченський міст необхідно терміново закрити для переміщення людей і транспорту, щоб уникнути поширення коронавірусної інфекції в Криму.

За даними на ранок 31 березня в окупованому Росією Криму підтверджено 16 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Ще 5 випадків зареєстровано в Севастополі.