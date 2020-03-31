Політв'язень нагадав про масові арешти у Криму рік тому

Заарештований в окупованому Криму за "тероризм" цивільний журналіст Осман Аріфмеметов у своєму "листі з неволі", адресованому "Кримської солідарності", нагадав, що рік тому російські спецслужби провели наймасовіші облави в будинках кримських татар.

Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність.

"Рік тому пройшли наймасовіші облави в будинках кримських татар у сучасній історії нашого народу. Мене, як і ще понад 20 кримських мусульман, етапували до в'язниць Росії", - повідомив Аріфмеметов.

За його словами, завдяки адвокатам, журналістам і правозахисникам, російській влади не вдалося повісити на кримських татар ярлик терористів.

"Беззаконникам не вдалося змішати з брудом наші імена. Мета їх була, повісивши ярлик терориста, змусити відвернутися від нас народи ... Однак бруд, кинутий у нашу сторону, нас не торкнулася, але залишилася на їх (тиранів) руках", - написав політв'язень.

Він подякував волонтерам, які протягом минулого року підтримували його сім'ю у вирішенні найрізноманітніших питань.

"На щастя, волонтери надавали всіляку допомогу у вирішенні побутових проблем. Чи то заміна фільтра для води, утеплення будинку, або поставка продуктів харчування і багато іншого. Виявляється, увага приносить радість і втіха", - зазначив Аріфмеметов.

Він також подякував активістам, які не залишають переслідуваних Росією активістів наодинці зі своїми проблемами.

"Висловлюю щиру подяку моєму народові. Ваша підтримка, теплота і єдність дозволить незабаром вийти нам з в'язниць і таборів, припинити репресії по відношенню до всього народу", - написав Осман Аріфмеметов.

Як повідомляв Укрінформ, 23 березня 2020 року в так званому Верховному суді Криму Осману Аріфмеметову і ще п'яти фігурантам так званої другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір" подовжили арешт до 15 червня.

Нагадаємо, 27 і 28 березня 2019 року в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки і затримання кримських татар, багато з яких - активісти "Кримської солідарності". Всього було затримано і заарештовано 24 людини, які стали фігурантами другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір".