Звільнили кримського татарина, який відсидів 5 років у російській колонії

Утримуваного 5 років в російській виправній колонії кримського татарина Ферата Сайфулаєва звільнено.

Про це у Telegram повідомила уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова.

"Чудова новина – Ферат Сайфулаєв на свободі! Кримський татарин незаконно утримувався у російській виправній колонії протягом 5 років", - написала вона.

Однак, попри звільнення громадянин України протягом 8 років буде обмежений у своїх правах і свободах.

"Адже відповідно до рішення суду РФ відносно Ферата Сайфулаєва встановлено адміністративний нагляд, а саме він буде обмежений у пересуванні та вільному виборі місця проживання", - зазначила Денісова.

Крім того, також можлива заборона залишати територію тимчасово окупованого Криму без відповідного дозволу так званих органів внутрішніх справ РФ.

В умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2З український омбудсмен закликала міжнародну спільноту посилити тиск на РФ "щодо якнайшвидшого звільнення громадян України, які незаконно утримуються на території Росії та тимчасово окупованого Криму".

Як повідомляв Укрінформ, Ферат Сайфулаєв був учасник проукраїнського мітингу у Сімферополі 26 лютого 2014 року.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав політичними в'язнями чотирьох кримських мусульман, які першими були заарештовані окупантами у так званій справі «Хізб ут-Тахрір». У «Меморіалі» вважають, що Руслана Зейтулаєва, Ферата Сайфулаєва, Рустема Ваїтова і Нурі Прімова «не звинувачують ні в чому, крім приналежності до "Хізб ут-Тахрір", читання ісламістської літератури, спілкування і жодних підтверджень, що обвинувачені становлять небезпеку для суспільства, немає».

Сайфулаєв був засуджений до 5 років ув'язнення.

Фото: Telegram Людмили Денісової