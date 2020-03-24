США закликають Росію негайно звільнити всіх українських політв’язнів

Сполучені Штати закликали РФ негайно звільнити кримських татар та інших українських політв'язнів, яким до того ж не надають відповідне медичне забезпечення в умовах пандемії коронавірусу Covid-19.

Про це написало посольство США у Києві на сторінці у Twitter.

«Росія все ще арештовує кримських татар і продовжує терміни ув'язнення тих, кого переслідують за політичними мотивами, при цьому не надаючи ув'язненим належне базове медичне забезпечення в умовах Covid-19. Ми закликаємо Росію негайно звільнити всіх українських політичних в'язнів», - йдеться у твіті.

Як повідомляв Укрінформ, у фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» кримського татарина Сервера Мустафаєва з 19 березня симптоми коронавірусу - підвищена температура тіла, кашель, однак, належної медичної допомоги у російському СІЗО він досі не отримує.

За даними сайту Worldometers, станом на 11:57 ранку 24 березня у світі зареєстрували 386 317 випадків зараження коронавірусом, з яких 102 539 осіб одужали і 16 713 людина померла.

Фото: ЕРА