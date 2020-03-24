США закликають Росію негайно звільнити всіх українських політв’язнів

США закликають Росію негайно звільнити всіх українських політв’язнів

Укрінформ
Сполучені Штати закликали РФ негайно звільнити кримських татар та інших українських політв'язнів, яким до того ж не надають відповідне медичне забезпечення в умовах пандемії коронавірусу Covid-19.

Про це написало посольство США у Києві на сторінці у Twitter.

«Росія все ще арештовує кримських татар і продовжує терміни ув'язнення тих, кого переслідують за політичними мотивами, при цьому не надаючи ув'язненим належне базове медичне забезпечення в умовах Covid-19. Ми закликаємо Росію негайно звільнити всіх українських політичних в'язнів», - йдеться у твіті.

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Як повідомляв Укрінформ, у фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» кримського татарина Сервера Мустафаєва з 19 березня симптоми коронавірусу - підвищена температура тіла, кашель, однак, належної медичної допомоги у російському СІЗО він досі не отримує.

За даними сайту Worldometers, станом на 11:57 ранку 24 березня у світі зареєстрували 386 317 випадків зараження коронавірусом, з яких 102 539 осіб одужали і 16 713 людина померла.

Фото: ЕРА

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