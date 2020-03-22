Росія перетворила Крим на суцільну військову базу - ЗМІ Туреччини

Росія продовжує піддавати гнобленню населення анексованого Криму - особливо кримських татар. А сам півострів РФ перетворила на одну величезну військову базу.

Про це йдеться в матеріалі турецького агентства Анадолу, присвяченому 6-м роковинам анексії Криму Росією.

«Росія продовжує контролювати Кримський півострів, населення якого зазнає гонінь. Етнічні татари стикаються як з фізичним, так і з моральним тиском з боку силовиків і працівників спецслужб. Негативний вплив на ситуацію в Криму накладають також проблеми в російській економіці», - йдеться у публікації.

Її автори підкреслюють, що півострів, який колись вважався одним із центрів туризму регіонального масштабу, перетворився на одну суцільну військову базу Росії.

«Рівень добробуту населення Криму, що потрапив у залежність від Москви, різко знизився. В рамках політики русифікації Кримського півострова проводяться рейди в будинках кримських татар, мечетях і школах. Тільки торік на будинки кримських татар, мечеті та школи скоєно 86 рейдів, у ході яких затримано 157 осіб, 194 допитані, 335 заарештовані», - вказується у статті.

Таким чином, констатує агентство, через шість років після незаконної анексії півострова кримські татари продовжують зазнавати тиску, а незгодні запроторені до тюрем - або зникають безвісти.