Денісова закликає РФ надати меддопомогу двом ув'язненим кримським татарам

Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова закликала російського омбудсмена Тетяну Москалькову надати медичну допомогу Серверу Мустафаєву та Ернесу Аметову.

Про це омбудсмен написала у Facebook.

"Російська влада в умовах оголошеної Всесвітньою організацією охорони здоров'я пандемії коронавірусної інфекції вже більше двох тижнів не надає жодної медичної допомоги незаконно утримуваним громадянам України Серверу Мустафаєву та Ернесу Аметову", - написала вона.

Денісова повідомила, що, попри критичний стан здоров’я та явні ознаки респіраторного захворювання - підвищену температуру тіла, сильний головний біль, кашель та загальну слабкість у тілі - кримських татар все одно доставили в "Южный окружной военный суд", де відносно них продовжуються судові слухання.

"Попри те, що Сервер Мустафаєв подав до суду клопотання (копію додаю) з вимогою викликати лікарів, аби провести необхідні аналізи, в тому числі і на коронавірус та встановити точний діагноз стану його здоров’я, медична допомога громадянину України так і не надається", - зазначила Уповноважений.

Денісова закликала Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяну Москалькову "негайно забезпечити проведення кваліфікованої діагностики стану здоров'я наших співгромадян та надати їм необхідну лікарську допомогу з урахуванням проби на коронавірус".

"Прошу представників міжнародних правозахисних організацій застосувати всі наявні важелі впливу на країну-агресора РФ, аби забезпечити дотримання основоположного права на життя незаконно ув’язнених громадян України, гарантованого Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод", - додала український омбудсмен.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2017 року під час масових облав у Бахчисараї за звинуваченням у "тероризмі" силовики затримали шістьох кримських татар: Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекір'яєва і Ернеса Аметова. 21 травня 2018 року в Криму також затримали координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва та жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаілова. Звинувачення проти них долучили до другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".