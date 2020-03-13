Денісова вимагає від РФ надати медичну допомогу українським політв'язням

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова вимагає від її колеги у РФ Тетяни Москалькової надати медичну допомогу двом українським політв'язням.

Про це вона повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"Вимагаю від Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової негайно відреагувати на порушення прав незаконно утримуваних громадян України", - заявила вона.

Денісова уточнила, що медико-соціальна експертиза підтвердила, що стан здоров'я Джеміля Гафарова, який утримується в РФ, погіршується. Йому змінили групу інвалідності з ІІІ на ІІ, а згідно зі статтею 110 УПК РФ громадянину України повинні були змінити запобіжний захід, чого так і не зробили.

Інший політв'язень, Осман Сейтумеров, потребує медичної допомоги, скаржиться на сильний головний біль та загострення хронічного гастриту, пояснила вона.

Денісова просить Верховного Комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет відвідати незаконно утримуваних громадян України, які перебувають на території тимчасово окупованого Криму, аби відновити їх порушені права країною-агресором РФ.

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Як повідомлялося, Джеміля Гафарова було затримано співробітниками ФСБ Росії 27 березня 2019 року під час масових облав у будинках активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність", а Османа Сейтумерова після обшуків в окупованому Бахчисараї 11 березня 2020 року затримали за звинуваченням в участі в терористичній організації.