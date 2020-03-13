Ресурсний центр збирає інформацію про місця поховання депортованих у 1944 році кримчан

Кримськотатарський ресурсний центр (КРЦ) запустив кампанію "Унутилмаг'ан к'абірлер" ("Незабуті могили") зі збору та систематизації інформації щодо місць поховання кримчан, які були депортовані з півострова 1944 року і померли далеко від рідних місць.

Про це повідомляє пресслужба КРЦ.

"Внаслідок депортації кримськотатарського народу в 1944 році померли десятки тисяч наших співвітчизників, і дотепер покояться на чужині. Ця трагедія торкнулася кожної кримськотатарської сім'ї. Хто ці люди? Де їхні могили? В якому вони стані? Чи знають про це їхні нащадки, які народилися в Криму? Яка їх кількість? Щоб відповісти на всі ці питання, Кримськотатарський Ресурсний Центр звертається до нащадків депортованих кримських татар з проханням надати інформацію про місця поховання ваших предків у місцях депортації", - зазначила менеджер КРЦ Людмила Коротких.

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Інформацію просять до 5 квітня 2020 року розмістити в Google-формі або надіслати на адресу електронної пошти ctrcenter2015@gmail.com. Дані будуть систематизовані, а також передані Експертному механізму ООН з прав корінних народів, який готує звіт на тему «Репатріація церемоніальних предметів і людських останків відповідно до Декларації ООН про права корінних народів».

Звіт буде презентовано на 45-й сесії Ради з прав людини ООН у вересні 2020 року.