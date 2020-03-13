Сьогодні російський суд продовжуватиме арешт кримчанина Яцкіна — Полозов

Адвокат українського політв'язня Івана Яцкіна Микола Полозов повідомив, що в п'ятницю Лефортовський суд Москви розгляне клопотання ФСБ Росії про продовження терміну тримання під вартою його підзахисного.

Про це адвокат Яцкіна Микола Полозов написав у Twitter.

"13 березня Лефортовський районний суд Москви розгляне клопотання СУ ФСБ Росії про продовження терміну тримання під вартою щодо українського політв'язня Івана Яцкіна. Початок судового засідання о 9 ранку", - пише Полозов.

Іван Яцкін - уродженець села Войкове Первомайського району АРК. Був затриманий восени 2019 року, в кінці грудня його вивезли до Москви та тримають в СІЗО "Лефортово". Яцкіна обвинувачують в тому, що він, діючи в інтересах України, нібито передавав відомості, які становлять державну таємницю РФ.

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У Яцкіна троє неповнолітніх дітей, причому молодша дочка народилася на початку лютого.

Як повідомляв Укрінформ, заяву незаконно заарештованого в окупованому Криму за підозрою в "державній зраді" громадянина України Івана Яцкіна про включення його до списку на обмін, подану в Офіс Президента, було прийнято в роботу.

На початку березня стало відомо, що російська сторона відмовила в запиті на відвідання Івана Яцкіна українським консулом у Москві, з посиланням на російське громадянство Яцкіна, нав'язане йому після окупації Криму.