Сьогодні російський суд продовжуватиме арешт кримчанина Яцкіна — Полозов
Про це адвокат Яцкіна Микола Полозов написав у Twitter.
"13 березня Лефортовський районний суд Москви розгляне клопотання СУ ФСБ Росії про продовження терміну тримання під вартою щодо українського політв'язня Івана Яцкіна. Початок судового засідання о 9 ранку", - пише Полозов.
Іван Яцкін - уродженець села Войкове Первомайського району АРК. Був затриманий восени 2019 року, в кінці грудня його вивезли до Москви та тримають в СІЗО "Лефортово". Яцкіна обвинувачують в тому, що він, діючи в інтересах України, нібито передавав відомості, які становлять державну таємницю РФ.
У Яцкіна троє неповнолітніх дітей, причому молодша дочка народилася на початку лютого.
Як повідомляв Укрінформ, заяву незаконно заарештованого в окупованому Криму за підозрою в "державній зраді" громадянина України Івана Яцкіна про включення його до списку на обмін, подану в Офіс Президента, було прийнято в роботу.
На початку березня стало відомо, що російська сторона відмовила в запиті на відвідання Івана Яцкіна українським консулом у Москві, з посиланням на російське громадянство Яцкіна, нав'язане йому після окупації Криму.