Окупанти обрали запобіжні заходи затриманим у Бахчисараї кримськотатарським активістам

В окупованому Криму Київський районний "суд" Сімферополя вирішив, що Рустему Сейтмеметову, Осману і Сейтумеру Сейтумеровим до 10 травня належить перебувати в СІЗО, а Амету Сулейманову, який має серйозні проблеми зі здоров'ям, — під домашнім арештом.

Про це повідомляє ГО "Кримська солідарність".

Амету Сулейменову, який страждає на хронічну ревматичну хворобу серця і потребує заміни серцевого клапана, винесено заборону спілкуватися зі сторонніми, крім співробітників правоохоронних органів, аварійно-рятувальних організацій, адвокатів, співробітників ФСВП, а також виходити за межі двору. Раз на місяць у супроводі співробітників він може відвідувати лікаря для консультації. Сьогодні йому надягнуть браслет для регулювання його переміщення.

Османа Сейтумерова, який доглядає за матір'ю — інвалідом третьої групи — і страждає на хронічний гастрит, "суд" під домашній арешт відпустити відмовився.

Як повідомляв Укрінформ, учора, 11 березня, російські силовики провели обшуки в семи будинках кримських мусульман. П'ятьох кримськотатарських активістів — Енвера Мустафаєва, Амета Сулейманова, Османа і Сейтумера Сейтумерових, Рустема Сейтмеметова — затримали за звинуваченням в участі у терористичній організації (66-річного Мустафаєва пізніше відпустили).

Слідче управління поліції в АР Крим за фактом незаконних обшуків відкрило кримінальне провадження щодо незаконного проникнення до житла.

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Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової щодо обставин незаконних обшуків в окупованому Криму.