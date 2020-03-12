Окупанти обрали запобіжні заходи затриманим у Бахчисараї кримськотатарським активістам
Про це повідомляє ГО "Кримська солідарність".
Амету Сулейменову, який страждає на хронічну ревматичну хворобу серця і потребує заміни серцевого клапана, винесено заборону спілкуватися зі сторонніми, крім співробітників правоохоронних органів, аварійно-рятувальних організацій, адвокатів, співробітників ФСВП, а також виходити за межі двору. Раз на місяць у супроводі співробітників він може відвідувати лікаря для консультації. Сьогодні йому надягнуть браслет для регулювання його переміщення.
Османа Сейтумерова, який доглядає за матір'ю — інвалідом третьої групи — і страждає на хронічний гастрит, "суд" під домашній арешт відпустити відмовився.
Як повідомляв Укрінформ, учора, 11 березня, російські силовики провели обшуки в семи будинках кримських мусульман. П'ятьох кримськотатарських активістів — Енвера Мустафаєва, Амета Сулейманова, Османа і Сейтумера Сейтумерових, Рустема Сейтмеметова — затримали за звинуваченням в участі у терористичній організації (66-річного Мустафаєва пізніше відпустили).
Слідче управління поліції в АР Крим за фактом незаконних обшуків відкрило кримінальне провадження щодо незаконного проникнення до житла.
Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової щодо обставин незаконних обшуків в окупованому Криму.