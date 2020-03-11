Окупанти у Криму забрали двох синів науковця за звинуваченням у "терроризмі"

В родині Сейтумєрових сьогодні, 11 березня, забрали двох синів - Османа та Сейтумєра. Їх звинувачують у «терористичній діяльності» за вже відомою статтею КК РФ 205.5.

Про це у Facebook написала колишній перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова.

"Сейтумєру 33 роки. Він історик та продовжує дослідницьку діяльність батька Шукрі Сейтумєрова. Обох братів затримали за начебто участь у терористичній організації та інкримінують частину 2 статті 205.5 - «участь у діяльності терористичної організації». Строки за цією статтею від 10 до 20 років", - йдеться в дописі.

Джапарова підкреслила, що батько хлопців, Шукрі Сейтумєров, є науковцем. Він вивчає та публікує наукові роботи, присвячені пам’яткам мусульманської культури кримських татар. Колись очолював відділ охорони пам’яток Бахчисарайського історико-культурного заповідника.

"Горе цієї сім’ї є горем усього народу, переважна більшість якого усвідомлює, що таке сучасна РФ, попри всі намагання пропаганди змусити думати інакше. Найбільш іронічним у цій історії безкінечних репресій кримських татар є те, що «держава - терорист», якою стала РФ, ув’язнює людей, які ніколи не здійснювали тероризму. Всі ці роки до 2014 мешканці Криму про «тероризм» хіба що читали в російських новинах. Тепер ми живемо в світі ілюзорного «тероризму», коли під виглядом боротьби зі «злочином» держава Росія йде на злочин ув’язнення невинних людей", - зазначила автор.

Як повідомляв Укрінформ, 11 березня зранку в окупованому Криму пройшли обшуки у кримськотатарських активістів за сімома адресами в Бахчисараї. За інформацією правозахисників, п'ятьох кримських мусульман затримали за звинуваченням в участі в терористичній організації.

Своєю чергою слідче управління поліції АР Крим відкрило кримінальне провадження за фактами сьогоднішніх незаконних обшуків в окупованому Бахчисараї.

Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова звернулась до російського омбудсмена Тетяни Москалькової щодо обставин незаконних обшуків у окупованому Криму.

Фото: Facebook Еміне Джапарової