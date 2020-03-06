Кулеба назвав стратегію повернення Криму своїм пріоритетом у МЗС

Кулеба назвав стратегію повернення Криму своїм пріоритетом у МЗС

Укрінформ
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що стратегія повернення окупованого Криму є його пріоритетом на цій посаді.

Про це Кулеба написав у Twitter.

"Два місяці тому я був на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом і зробив крок за неї. Ми зробимо ще багато дієвих кроків для деокупації півострова. Стратегія повернення Криму — мій пріоритет як міністра закордонних справ. Крим не продається. Крим — це Україна. Був, є і буде", - зазначив Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Право на владу" заявив, що Україні потрібні стратегії деокупації Криму і Донбасу, які можуть мати різні сценарії, але кінцевою метою є відновлення територіальної цілісності України та вихід країни-окупанта з нашої території.

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У відповідь на запитання про його ставлення до подачі води в окупований Крим, глава МЗС зазначив, що це питання має розглядатися як інструмент деокупації півострова.

Фото: Dmytro Kuleba. Twitter

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