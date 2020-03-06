Кулеба назвав стратегію повернення Криму своїм пріоритетом у МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що стратегія повернення окупованого Криму є його пріоритетом на цій посаді.

Про це Кулеба написав у Twitter.

"Два місяці тому я був на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом і зробив крок за неї. Ми зробимо ще багато дієвих кроків для деокупації півострова. Стратегія повернення Криму — мій пріоритет як міністра закордонних справ. Крим не продається. Крим — це Україна. Був, є і буде", - зазначив Кулеба.

2 months ago I’ve been at the administrative border with temporarily occupied Crimea & made a step over it. Many more active steps to deoccupy the peninsula are ahead. Crimea Return Strategy is my priority as minister. Crimea is not on sale. Crimea is Ukraine. Was, is, & will be. pic.twitter.com/kluDzwILwb — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 6, 2020

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Право на владу" заявив, що Україні потрібні стратегії деокупації Криму і Донбасу, які можуть мати різні сценарії, але кінцевою метою є відновлення територіальної цілісності України та вихід країни-окупанта з нашої території.

У відповідь на запитання про його ставлення до подачі води в окупований Крим, глава МЗС зазначив, що це питання має розглядатися як інструмент деокупації півострова.

Фото: Dmytro Kuleba. Twitter