Україні потрібні стратегії деокупації Криму та Донбасу – Кулеба

Україні потрібні стратегії деокупації Криму і Донбасу, які можуть мати різні сценарії, але кінцевою метою є відновлення територіальної цілісності України та вихід країни-окупанта з нашої території.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Україні потрібні дві стратегії: перша - це стратегія деокупації Донбасу і друга – це стратегія деокупації Криму", - сказав Кулеба.

Він додав, що є ще одна стратегія, фундаментально важлива для успішності перших двох, - це стратегія залучення інвестицій і відродження української промисловості.

У цьому контексті Кулеба зауважив, що бідна, не насичена грошима економіка не створює сильну державу, а слабкій державі дуже важко бути сильною на зовнішній арені.

"Тому сценарії (деокупації) можуть розглядатися різні – це простір дипломатії знаходити компроміс, але кінцева мета завжди одна й та сама – відновлення територіальної цілісності України і вихід країни-окупанта з нашої території. Все інше – це предмет переговорів", - зазначив міністр.

Кулеба повідомив, що учора мав розмову щодо Криму всередині Міністерства закордонних справ, а після повернення колег з Офісу Президента з Полтави до Києва обговорення оптимальних моделей стратегії України стосовно Криму буде продовжено.

У відповідь на запитання про його ставлення до подачі води в окупований Крим, глава МЗС зазначив, що це питання має розглядатися як інструмент деокупації півострова.