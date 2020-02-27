Кримського журналіста Миколу Семену виключили з російського списку терористів і екстремістів, до якого він потрапив після пред'явлення йому звинувачення в нібито закликах до порушення територіальної цілісності РФ.

Про це повідомляє сайт Ґрати.

"Кримського журналіста Миколу Семену виключили зі списку терористів і екстремістів, який веде Росфінмоніторинг. Відповідний запис з'явився у розділі списку "виключені", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, до списку екстремістів і терористів Семену внесли в травні 2016 року. На фігурантів списку накладаються серйозні обмеження, в першу чергу, фінансові - не можна отримувати понад 10 тисяч рублів у банку, вільно користуватися платіжними картками. Крім того, правоохоронні органи беруть фігурантів списку під посилений контроль.

Микола Семена - заслужений журналіст України, щодо якого "влада" окупованого Криму порушила кримінальну справу за нібито публічні заклики до порушення територіальної цілісності Росії. Приводом стала його публікація про громадянську блокаду півострова на сайті Крим.Реаліі.

22 вересня 2017 року Залізничний районний "суд" Сімферополя засудив журналіста до двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю. У грудні того ж року Верховний "суд" Криму частково пом'якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони займатися публічною діяльністю до трьох років.

Через проблеми зі здоров'ям Семена потребував кваліфікованого лікування, яке не могли йому надати в Криму. Але виїхати до Києва журналісту не дозволили.

28 січня 2020 року Семена отримав постанову про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості.

18 лютого він виїхав із Криму і 19 лютого прибув до Києва.