Крим від Києва чекає надії на свободу - Джелялов

Громадяни України в окупованому Криму чекають від Києва надії на завтрашній день і вірять в консолідацію зусиль і внутрішньополітичний діалог в країні.

Про це в Києві на форумі Age of Crimea (Час Криму) під час відеовключення з Криму сказав перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Україні потрібно зрозуміти, що в Криму її громадяни чекають не стільки нових КПВВ на адмінмежі і точно не воду в Північно-Кримський канал, а чіткої і зрозумілої перспективи. Якщо хочете - надії, надії на свободу. Ми розуміємо, що Україні важко, що не все вдається, що можуть бути помилки. І ми точно знаємо, що ворог сильний. Але ми хочемо бачити не політичні чвари, а консолідацію зусиль, справжній внутрішньополітичний діалог", - сказав Джелялов.

За його словами, в історії українського і кримськотатарського народів багато спільного, і для досягнення спільної мети сьогодні потрібна взаємна підтримка і солідарність.

"Ми маємо спільні перемоги і поразки, ми однаково цінуємо свободу і право вирішувати свою долю. Ми добре пам'ятаємо, через кого ми втратили свою державу на сотні років і можемо втратити її знову. І найголовніше, ми однаково бачимо свою мету - вільне життя в правовій демократичній державі, в якій можна вільно вчити рідну мову, заробляти на життя гідно і без корупції, досягати особистого успіху і робити внесок в успіх всього суспільства. Досягти цієї мети ми можемо лише простягнувши руки один одному, зрозумівши один одного. Разом ми перемогли на Жовтих водах і під Конотопом, поодинці ми втратили і Запорізьку січ, і Кримське ханство", - сказав Джелялов.

Як повідомлялося, 26 лютого в Україні відзначають День кримського спротиву російській окупації. Шість років тому, 26 лютого 2014 року, у Сімферополі відбувся багатотисячний мітинг кримських татар і проукраїнських активістів на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму. Тоді біля будівлі кримського парламенту з ініціативи Меджлісу зібралося близько 12 тис. кримських татар. Вони тримали у руках свої національні прапори та прапори України. Мітингувальники скандували: «Слава Україні - Героям слава!», «Банду геть!», «Крим – Україна!». На противагу цьому мітингу був організований мітинг «Русского єдинства», що керувався поплічником російських окупантів Сергієм Аксьоновим.