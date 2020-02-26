Україна забезпечить підтримку кримськотатарських медіа та захист пам’яток — Бородянський

Пріоритетами культурної політики щодо Криму буде стала підтримка кримськотатарських медіа, кіно про Крим, захист культурних цінностей та пам’яток, надання освіти для молоді з півострова на материковій частині України.

Про це розповів міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський під час форуму “Age of Crimea” ("Час Криму"), що проходить у Києві з нагоди 6-ї річниці спротиву російській окупації, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми вже цього року започатковуємо онлайн-курси української та кримськотатарської мови для дітей і дорослих для того, щоб усі бажаючі могли зберегти зв’язок з Україною незалежно від місця знаходження. Відкриваємо окрему програму для кримськотатарських проєктів та ініціатив в Українському культурному фонді. Виправляємо помилки минулого для того, щоб зробити підтримку кримськотатарського мовника сталою і незалежною від політичних примх, розширюючи можливості для підтримки державою переміщених кримських редакцій та медіа, які висвітлюють кримськотатарську тематику. І робити це в координації і за безпосередньою участю Меджлісу”, - сказав Бородянський.

Він зазначив, що кіно про Крим, його історію та сучасні виклики, пов’язані з тимчасовою окупацією півострова, будуть отримувати додаткові бали на пітчингу починаючи з цього року.

За словами міністра, Україна ратифікує другий протокол Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту. І цей документ стане правовою підставою захисту української культурної спадщини в тимчасово окупованому Криму та надасть можливість притягнути країну-агресора до відповідальності.

“Ми використовуємо міжнародні механізми для захисту наших Ханського, Лівадійського, Массандрівського і Воронцовського палаців, Херсонесу і Монастиря Сурб-Хач. Ми будемо протидіяти беззаконним археологічним розкопкам та вивезенню історичних пам’яток культури на територію Росії”, - підкреслив Бородянський.

Керівник МКМС додав, що започаткована в 2020 році програма мобільності молоді по всій країні включає залучення молоді з території нині окупованого Криму та Донбасу.

“І ми будемо розширювати такі можливості і далі. Мистецькі заклади, які перебувають у сфері управління Міністерства культури, молоді і спорту, відкриють двері для спрощеного вступу абітурієнтів з Криму вже цього року”, - поінформував міністр.

Водночас він підкреслив: “Ми повинні згадувати Крим не тільки в лютому. Ми повинні робити так, щоб наші громадяни знали, що їхня батьківщина про них пам’ятає. Щоб вони отримували паспорти, свідоцтва про народження, щоб вони приїжджали вчитися в українські університети. Вони повинні знати, що їм тут раді, що крім малої батьківщини у них є велика”.