Втрата Криму дала Україні розуміння своїх помилок — Бородянський

Окупація Криму допомогла Україні збагнути свої помилки, зокрема щодо того, що, не створюючи власний інформаційний простір, ми надаємо доступ ворожій пропаганді.

На цьому наголосив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський під час форуму "Age of Crimea" (Час Криму), що проходить у Києві з нагоди 6-ї річниці спротиву російській окупації, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Крим відкрив Україні очі на саму себе. Крим навчив нас бути Україною, і ми зрозуміли багато своїх колишніх помилок. Ми зрозуміли, що якщо не створювати і не захищати свій власний інформаційний простір, то він буде створений тими, хто вважає саме наше існування помилкою", - сказав Бородянський.

В цьому зв’язку міністр нагадав, що кримський псевдореферендум відбувся 16 березня, а українські телеканали перестали бути доступними на півострові вже з 5-го. Коли на Майдані лунала "Пливе кача...", кримчани дізначалися інформацію про розстріли на Майдані через призму бачення телеканалів "Россия 1" та "Россия 24".

"Ми реагували із запізненням. Російська пропаганда поступово переповзла у медіа з українською пропискою. Сьогодні ми намагаємося винайти рецепт інформаційних ліків. Але, на жаль, їх не існує. Звідси потреба пошуку ефективного інструменту боротьби з дезінформацією. І одночасно - побоювання створити репресивну машину", - зазначив Бородянський.

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Він також додав, що ці пошуки вказали ще на одну помилку, яка потребує виправлення. "Це відновлення довіри до правоохоронних органів і, що надважливо, до суду. Відновлення довіри в суспільстві в цілому", - підкреслив міністр.