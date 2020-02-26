Кінець Росії почнеться з повернення Криму Україні - Потураєв

Кінець Росії розпочнеться з повернення анексованого Криму Україні.

Про це заявив на форумі "Age of Crimea" народний депутат Микита Потураєв (фракція партії “Слуга народу”), коментуючи заяви експомічника президента РФ Владислава Суркова про Україну, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я думаю, що варто пану Суркову, який у своїх медитаціях дістався до таких дурниць, пригадати, що колись Радянський Союз, на який вони там моляться і намагаються відбудувати, почав тріщати по швах і розвалюватися на шматки з Прибалтики. Так от, я переконаний, що кінець того чудиська... під назвою Російська Федерація розпочнеться з повернення Криму додому, в Україну”, - заявив Потураєв.

В оприлюдненому сьогодні інтерв'ю колишній помічник президента РФ Владислав Сурков заявив, що "України немає", натомість є "українство, тобто, специфічний розлад умів".

Як повідомлялося, 18 лютого президент РФ підписав указ про звільнення Владислава Суркова з посади свого помічника.