Під посольством Росії у Києві КримSOS 44 раз нагадав про жертв окупації

У вівторок під посольством Росії в Києві активісти громадської організації "КримSOS" провели щомісячну 44-у за рахунком акцію, що нагадує про жертви російської окупації на півострові.

Про це повідомляє Крим.Реаліі.

"Під посольством Росії в Києві активісти провели акцію "Референ "DOOM": справжній Герой України і перша жертва "мирного волевиявлення" "кримського народу", присвячену кримськотатарському активісту Решату Аметову, якого правозахисники називають першою жертвою анексії Криму", - йдеться в повідомленні.

У ході акції звучали вимоги до влади Російської Федерації розслідувати справи викрадених людей на півострові.

"Станом на сьогодні жодну людину не притягнуто до відповідальності. Окупаційна влада закриває очі на кричуще порушення прав людини і не проводять ніяких дій для пошуку зниклих безвісти... Наразі розслідування щодо насильницького викрадення і вбивства Решата Аметова не рухається далі", - сказала в своєму виступі одна з координаторів громадської організації "КримSOS" Ольга Куришко.

Нагадаємо, в березні 2014 року 39-ти річний житель Сімферополя, батько трьох дітей Решат Аметов пропав після того, як вийшов на одиночний пікет на знак протесту проти російської окупації Криму. Відеокамери зафіксували як з центральної площі біля Ради міністрів АРК йому скручують руки і ведуть в автомобіль декілька представників так званої "Самооборони Криму".

Через два тижні Аметова знайшли мертвим у полі біля села Земляничне Білогірського району. На тілі чоловіка було виявлено численні сліди тортур, голова була обв'язана клейкою стрічкою, а поруч знайшли наручники. Причиною смерті, як встановили пізніше, стало ножове поранення в область ока.

У 2017 році президент України Петро Порошенко надав Аметову звання Героя України.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини в своїй доповіді констатувало факт убивства Аметова, як страту без належного судового розгляду.

За даними активістів, з моменту анексії Криму Росією пропали 43 кримці, доля 15-ти з них досі не відома.

Фото: Радіо Свобода