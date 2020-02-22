В окупованому Криму люди думають, що Україна забула про них - Семена

У Криму після окупації його Росією залишилося і наразі проживає дуже багато українських патріотів.

Про це під час дискусії "Протиотрута від зневіри: уроки сучасної історії Криму" у рамках акції "Сіль Криму. День солідарності з нескореним Кримом" заявив кримський журналіст Микола Семена, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Там, у Криму, живе дуже багато українських патріотів. Але там живе дуже багато і російських шовіністів", - сказав Семена.

За його словами, у Криму у більшості випадків люди думають, що Україна забула про них.

"В Криму багато людей думають, що Україна відсторонилася від Криму і не переймається проблемами Криму, і не планує деокупації Криму. Це ми тут знаємо, що є кілька стратегій...", - каже Семена.

Він зауважив, що підстав для песимізму сьогодні більше, але підстави для оптимізму теж є.

Як повідомляв Укрінформ, Микола Семена - заслужений журналіст України, щодо якого "влада" окупованого Криму порушила кримінальну справу за нібито "публічні заклики до порушення територіальної цілісності Росії". Приводом стала його публікація про громадянську блокаду півострова на сайті Крим.Реалії. 22 вересня 2017 року. Залізничний районний "суд" Сімферополя виніс журналісту вирок: два з половиною роки умовно з випробувальним терміном на три роки й забороною займатися публічною діяльністю. У грудні того ж року Верховний "суд" Криму частково пом'якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

Через проблеми зі здоров'ям Семена потребував кваліфікованого лікування, яке не могло бути йому надане в Криму. Але виїхати до Києва йому не дозволили.

28 січня 2020 року Семена отримав постанову про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості.

18 лютого він виїхав з Криму і 19 лютого прибув до Києва.