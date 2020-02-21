У Києві виступить кримський журналіст Семена

У суботу, 22 лютого, у Кримському домі в Києві в рамках акції "Соль України. День солідарності з нескореним Кримом" виступить кримський журналіст Микола Семена, який днями виїхав з окупованого півострова.

Про це на пресконференції "Сіль України", яка проходила в Укрінформі, оголосила голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.

"Завтра до участі в акції День солідарності з нескореним Кримом приєднається людина, яку ми дуже довго чекали на материковій Україні. Це член Українського PEN, відомий кримський журналіст, який був підданий сфабрикованим кримінальним звинуваченням виключно за те, що називав речі своїми іменами, - Микола Семена", - поінформувала правозахисниця.

Це буде його перший публічний виступ, підкреслила Матвійчук.

Микола Семена - заслужений журналіст України, щодо якого "влада" окупованого Криму порушила кримінальну справу за нібито "публічні заклики до порушення територіальної цілісності Росії". Приводом стала його публікація про громадянську блокаду півострова на сайті Крим.Реалії. 22 вересня 2017 року. Залізничний районний "суд" Сімферополя виніс журналісту вирок: два з половиною роки умовно з випробувальним терміном на три роки й забороною займатися публічною діяльністю. У грудні того ж року Верховний "суд" Криму частково пом'якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

Через проблеми зі здоров'ям Семена потребував кваліфікованого лікування, яке не могло бути йому надане в Криму. Але виїхати до Києва йому не дозволили.

28 січня 2020 року Семена отримав постанову про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості.

18 лютого він виїхав з Криму і 19 лютого прибув до Києва.