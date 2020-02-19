Журналіст Семена: Дуже скучив за роботою

Кримський журналіст Микола Семена, який прибув 19 лютого до Києва, сказав, що «дуже скучив за роботою».

Про це повідомляє Крим.Реаліі.

«Це таке гірке, незвичне відчуття, коли ти 50 років займався своєю професією, і тут раптом у тебе відібрали це все. І ти бачиш навколо тебе інформацію, яку можна було б узяти і потрібно до редакції передавати, а ти не можеш цього зробити. Я не бажаю нікому такого пережити, нікому з колег пережити таке відчуття», - сказав Семена в коментарі виданню.

Семена, раніше засуджений російською владою в анексованому Криму, вранці 19 лютого прибув до Києва потягом із Новоолексіївки Херсонської області. Його на київському вокзалі зустрічали знімальні групи українських телеканалів, колеги, правозахисники, кримчани-переселенці, представники ПЕН-центру України, Національної спілки журналістів України та офісу українського омбудсмена.

Семена повідомив, що планує відразу відправитися в одну з київських клінік на обстеження.

18 лютого Семена виїхав з анексованого Росією Криму на материкову частину України на лікування. Він сказав, що має намір пройти медичне обстеження в Києві, а далі - продовжити журналістську діяльність.

Він також повідомив, що безперешкодно пройшов контроль російських прикордонників на адмінкордоні Криму з Херсонщиною, хоча «перевіряли ретельно». А з боку материкової України його зустріли представники місцевої влади та колишній політв'язень Едем Бекіров із дружиною Гульнарою Бекіровою, яка є заступником голови Генічеської районної державної адміністрації.

В останні роки у 69-річного журналіста почалися проблеми зі здоров'ям. Ще на етапі судових розглядів з'ясувалося, що в нього серйозні проблеми з серцем і хребтом. Отримати належне лікування в Криму він не міг, оскільки там немає профільних кваліфікованих фахівців. Лікувати його погодилися фахівці Київського інституту нейрохірургії, але російські слідчі відмовили Семені в можливості лікування там. Від запропонованої йому альтернативи в московських клініках журналіст відмовився.

Наприкінці 2018 року в Сімферополі він переніс операцію з видалення жовчного міхура і каменів із жовчовивідних шляхів.

28 січня Семена отримав постанову про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості.

Як повідомлялося, Семена - кримський журналіст, автор Крим.Реаліі, заслужений журналіст України. У квітні 2016 року співробітники російської ФСБ провели обшук у його квартирі. Пізніше вони заявили, що стосовно журналіста порушено кримінальну справу через його публікації про громадянську блокаду півострова. Цей матеріал, опублікований на сайті Крим.Реаліі в рубриці «Точка зору», російські слідчі вважали закликом до порушення територіальної цілісності Росії (публічні заклики до порушення територіальної цілісності Росії (стаття 280.1 КК Росії).

22 вересня 2017 року підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя засудив Семену до двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки й забороною займатися публічною діяльністю. У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом'якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

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Семена стверджує, що у своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки».

Міністерство закордонних справ України, Держдепартамент США, Євросоюз і ряд міжнародних організацій засудили винесений Семені вирок.

Сторона захисту Семени подала скаргу до Європейського суду з прав людини на рішення російського суду в Сімферополі. Однак ЄСПЛ відмовив у пріоритетному розгляді скарги журналіста.

Фото: Крим.Реаліі