Україна нагадує світу про злочини Росії-окупанта і закликає посилити на неї тиск

МЗС закликає міжнародне співтовариство до посилення політико-дипломатичного й економічного тиску на РФ з метою припинення нею збройної агресії проти України та повернення Росії у міжнародне правове поле.

Про йдеться в заяві МЗС до 6-их роковин початку збройної агресії Росії проти України.

"20 лютого 2014 року російські війська розпочали окупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, підірвавши мир та безпеку на континенті... Наслідки вчиненого Росією міжнародного злочину трагічні – окупація частини території України, десятки тисяч загиблих і поранених, півтора мільйона внутрішньо переміщених та мільйони українських громадян, змушених жити на тимчасово окупованих територіях в умовах терору та системних порушень прав людини", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС акцентували, що Росія також ігнорує свої міжнародні зобов’язання як держави-окупанта. Зокрема, вже сам прояв української ідентичності є тяжким злочином в очах окупантів. Репресій зазнає корінний народ Криму – кримські татари. Переслідування за політичними мотивами на основі сфабрикованих звинувачень стало звичною практикою для російської окупаційної влади.

До злочинів окупантів належить проведення незаконного призову до російських збройних сил, системна політика переселення мешканців Росії на тимчасово окуповані українські території з метою зміни їхнього демографічного складу, примусова паспортизація громадян України, прискорена мілітаризація окупованих територій, наголосили в зовнішньополітичному відомстві, підкреслюється в заяві.

"Вимагаємо від Росії приступити до безумовного виконання власних зобов’язань як сторони міжнародного збройного конфлікту, негайного припинення вогню і початку врегулювання ситуації на Донбасі на основі домовленостей, досягнутих в рамках міжнародних форматів... Закликаємо міжнародне співтовариство до подальшого посилення політико-дипломатичного й економічного тиску на Російську Федерацію з метою припинення її збройної агресії проти України, звільнення незаконно ув’язнених громадян України, виконання відповідних рішень міжнародних організацій і міжнародних судових інстанцій, звільнення тимчасово окупованих територій та повернення Росії у міжнародне правове поле", - наголосили в МЗС.

Насамкінець українські дипломати висловили вдячність міжнародним партнерам за політичну і практичну підтримку у захисті суверенітету та територіальної цілісності України.