Відмову керівництва СІЗО направити Гафарова на медогляд визнали незаконною - адвокат

У п'ятницю в окупованому Криму так званий Залізничний суд Сімферополя частково задовольнив позов до керівництва СІЗО-1, у зв'язку з порушенням прав Джеміля Гафарова на проведення медогляду.

Про це адвокат повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні Залізничний районний суд Сімферополя задовольнив частково адміністративний позов до керівництва сімферопольського слідчого ізолятора - визнано незаконною бездіяльність начальника ФКУ СІЗО-1 Росії по Республіці Крим, а саме нерозгляд у встановлений законом термін заяви адвоката Яхіна Р.М. про направлення його підзахисного - кримського татарина Гафарова Джеміля Абдуллаєвича на медичний огляд з метою встановлення у нього тяжкого захворювання, що перешкоджає триманню під вартою", - написав Яхін.

За його словами, начальник сімферопольського СІЗО, який проігнорував заяву адвоката про необхідність медогляду Гафарова, згідно із законодавством РФ, порушив порядок і терміни розгляду документа.

Як зазначив адвокат, протягом 10 днів він чекає повний текст рішення суду, ухваленого за позовом до керівництва СІЗО-1 м.Сімферополь.

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Як повідомлялося, фігурант другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір" 58-річний Джеміль Гафаров знаходиться в критичному стані через хронічне захворювання нирок. Гафаров є інвалідом 3-ї групи. У 2017 році переніс інфаркт міокарда на тлі хронічної ниркової недостатності 4-го ступеня. З таким діагнозом, вважає захист, Гафарова не можна тримати в умовах СІЗО, він має законне право на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

27 і 28 березня 2019 року в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки і затримання кримських татар, багато з яких - активісти "Кримської солідарності". Всього було затримано і заарештовано 24 людини, які стали фігурантами другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір".