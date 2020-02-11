"Суд" у Криму продовжив арешт шістьом фігурантам "другої сімферопольської групи"

У вівторок в окупованому Криму Київський районний "суд" м. Сімферополь у ході двох своїх засідань продовжив до 15 березня арешт відразу шістьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" (друга сімферопольська група).

Про це повідомляє в Facebook Кримська солідарність.

"Суд продовжив термін тримання під вартою Газієву Сервету, Аметову Енверу, Умерову Шабану на один місяць, до 15.03.2020", - йдеться у повідомленні.

За даними Кримської солідарності, "суд", що розпочався о 10.30, розглянув і задовольнив клопотання слідчого ФСБ Махнєва про продовження запобіжного заходу трьом політв'язням при тому, що Аметов і Умеров на засіданні були відсутні, оскільки "проходять стаціонарну психіатричну експертизу з 06.02.2020 по сьогоднішній день".

За словами адвоката Стасюка, його підзахисний Сервет Газієв, затриманий майже рік тому, утримується в СІЗО без будь-якої необхідності, а клопотання слідства у "справі" не відрізняються від попередніх клопотань.

"Від продовження до продовження ми бачимо одне й те саме. Матеріали клопотань, які сьогодні надані суду, не дуже відрізняються від попередніх клопотань, 70% - це процесуальні документи. Що стосується мого підзахисного Газієва - він затриманий був майже рік тому - в березні минулого року. Жив один, під час обшуку нічого не вилучено: ні гранати, ні патрони, ні література заборонена", - аргументував адвокат.

За його словами, Газієв, якому 15 квітня виповниться 60 років, має ряд хронічних захворювань, і для того, щоб отримати відповіді на питання слідства, "можна й не тримати людину за гратами".

Кримська солідарність також повідомляє, що цього самого дня о 16 годині так званий Київський районний суд м. Сімферополь задовольнив клопотання слідчого Махнєва про продовження запобіжного заходу на один місяць ще трьом кримським татарам - Тофіку Абдулгазієву, Рустему Шейхалієву і Бєлялу Аділову.

Напередодні, 10 вересня, суд в окупованому Криму продовжив арешт до 15 березня 2020 року тяжкохворому Джемілю Гафарову, громадянським журналістам Осману Аріфмеметову і Ремзі Бекірову, а також двом іншим фігурантам другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір" Рустему Сейтхалілову і Фарходу Базарову.

Як повідомляв Укрінформ, 27 і 28 березня 2019 року в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки і затримання кримських татар, багато з яких - активісти "Кримської солідарності". Всього було затримано й заарештовано 24 особи, які стали фігурантами другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір".