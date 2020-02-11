Рішення у справі "Хізб ут-Тахрір"є порушенням права на справедливий суд — Денісова

Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова засудила рішення окупаційного суду "Киевского райнного суда Симферополя" у справі "Хізб ут-Тахрір".

Про це вона зазначила у Telegram.

"Засуджую рішення "Киевского районного суда г. Симферополь" яким у понеділок було продовжено запобіжний захід незаконно ув’язненим кримським татарам у справі "Хізб ут-Тахрір" у вигляді тримання під вартою до 15 березня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Денісова наголосила, що окупаційний суд знову не взяв до уваги докази сторони захисту, зокрема, про непричетність українських громадян до скоєння злочинів, за якими їх обвинувачують.

"Ба більше, попри наявні медичні висновки щодо тяжких захворювань Джеміля Гафарова – суд продовжив дію запобіжного заходу, а це пряма загроза його життю", - додала омбудсмен.

Денісова заявила, що вважає такі дії окупаційної влади "прямим порушення прав громадян України, які закріплені в міжнародних конвенціях, а саме права на справедливий суд, свободу та особисту недоторканість".

"Закликаю міжнародну спільноту та правозахисні інституції забезпечити присутність представників на судових засіданнях відносно незаконно утримуваних громадян України, які перебувають в місцях несвободи на території РФ та тимчасово окупованого Криму, аби не допустити порушення дотримання їх прав і свобод", - додала вона.

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Як повідомляв Укрінформ, суд в окупованому Криму виніс рішення про продовження арешту до 15 березня 2020 року стосовно тяжкохворого Джеміля Гафарова, а також громадянських журналістів Османа Арифмеметова і Ремзі Бекірова.

27 і 28 березня в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки і затримання кримських татар, багато з яких - активісти "Кримської солідарності". Всього було затримано і заарештовано 24 осіб, які стали фігурантами другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір".