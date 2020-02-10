Суд РФ засудив обвинуваченого в організації осередку “Хізб ут-Тахрір" на 23 роки

У Росії військовий суд засудив Едуарда Нізамова до 23 років колонії суворого режиму за нібито організацію російського крила "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі".

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Центральний окружний військовий суд в Єкатеринбурзі у понеділок виніс вирок Едуарду Нізамову, обвинуваченому в організації російського крила "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі"(заборонена в Росії терористична організація), повідомили агентству "Інтерфакс" в суді", - йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, Нізамову за сукупністю дали 23 роки колонії суворого режиму.

Як зазначається, Нізамова визнали винним за частиною 1 статті 205.5 КК РФ (організація діяльності терористичної організації), частина 1 статті 30, статті 278 КК РФ (спроба насильницького захоплення влади), статті 205.1 КК РФ (сприяння терористичній діяльності).

Також згідно з рішенням суду з Нізамова буде стягнуто 200 тис. рублів.

Житель Казані Едуард Нізамов, за даними російських правоохоронних органів, був керівником "всеросійської структури міжнародної терористичної організації "Хізб ут-Тахрір".

Рішення про визнання "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі" терористичною організацією і її заборону на території Росії Верховний суд РФ ухвалив 14 лютого 2003 року.