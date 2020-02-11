Суд РФ може продовжити арешт іще п'ятьом кримським татарам

У Ростові-на-Дону Кіровський районний суд приступив до розгляду клопотань слідства про продовження арешту ще п'ятьом кримськотатарським активістам, які фігурують у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга сімферопольська група).

Про це в Facebook повідомляє "Кримська солідарність".

"У ході засідання суду у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга сімферопольська група) очікується розгляд клопотання слідчого про продовження запобіжного заходу Яникову Асану, Карімову Аліму, Бекірову Акиму, Абдуллаєву Іззету, Сейтабдієву Сеїтвелі", - йдеться у повідомленні.

Суд уже виніс рішення про продовження арешту до 15 березня 2020 року Сеїтвелі Сейтабдієву. Наступним суд розглядає клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Аліму Карімову.

Засідання під головуванням судді Юрія Кравчука проходить у закритому режимі, люди змогли зайти до зали тільки на оголошення вироку.

Напередодні, 10 вересня, суд в окупованому Криму продовжив арешт до 15 березня 2020 року стосовно тяжкохворого Джеміля Гафарова, громадянських журналістів Османа Аріфмеметова і Ремзі Бекірова, а також щодо двох інших фігурантів другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір" Рустема Сейтхалілова і Фархода Базарова.

Як повідомляв Укрінформ, 27 і 28 березня 2019 року в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки і затримання кримських татар, багато з яких - активісти "Кримської солідарності". Загалом було затримано й заарештовано 24 особи, які стали фігурантами другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір".