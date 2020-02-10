Мінветеранів ініціює санкції проти силовиків РФ, причетних до затримання українських моряків

Мінветеранів ініціює введення санкцій проти силовиків, які "влаштовували судилище над українськими громадянами в Криму" та незаконно затримували українських моряків у Керченській протоці.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Фахівці Мінветеранів зібрали достатньо інформації про причетних до акту збройної агресії на судна Військово-морських сил України (які були взяті в полон силовиками РФ 25 листопада 2018 року в Керченській протоці)", - йдеться у повідомленні.

Також фахівці підготували інформацію щодо так званих "слідчих", "прокурорів" та "суддів", які "влаштовували політично мотивовані переслідування і судилища" над українськими громадянами на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Так, за результатами проведеної роботи, зокрема спільно із Кримською правозахисною групою, працівники Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб підготували "Проєкт розпорядження про застосування обмежувальних заходів (санкцій)" проти кількох десятків осіб.

У міністерстві зауважили, що проєкт направлено на погодження до профільних органів влади. Після погодження проєкт розпорядження буде винесено на розгляд Кабінету міністрів України і, у разі прийняття урядом, стане підставою для ухвалення РНБО рішення про застосування санкцій.