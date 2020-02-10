Мінветеранів ініціює санкції проти силовиків РФ, причетних до затримання українських моряків

Мінветеранів ініціює санкції проти силовиків РФ, причетних до затримання українських моряків

Укрінформ
Мінветеранів ініціює введення санкцій проти силовиків, які "влаштовували судилище над українськими громадянами в Криму" та незаконно затримували українських моряків у Керченській протоці.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Фахівці Мінветеранів зібрали достатньо інформації про причетних до акту збройної агресії на судна Військово-морських сил України (які були взяті в полон силовиками РФ 25 листопада 2018 року в Керченській протоці)", - йдеться у повідомленні.

Також фахівці підготували інформацію щодо так званих "слідчих", "прокурорів" та "суддів", які "влаштовували політично мотивовані переслідування і судилища" над українськими громадянами на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

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Так, за результатами проведеної роботи, зокрема спільно із Кримською правозахисною групою, працівники Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб підготували "Проєкт розпорядження про застосування обмежувальних заходів (санкцій)" проти кількох десятків осіб.

У міністерстві зауважили, що проєкт направлено на погодження до профільних органів влади. Після погодження проєкт розпорядження буде винесено на розгляд Кабінету міністрів України і, у разі прийняття урядом, стане підставою для ухвалення РНБО рішення про застосування санкцій.

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