Штати, Євросоюз та Україна в ОБСЄ: СММ має отримати доступ до Криму

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повинна отримати повний та безперешкодний доступ до окупованого Росією українського Криму.

На цьому наголосили делегації США, Євросоюзу та України при ОБСЄ під час засідання Постійної ради ОБСЄ 6 лютого у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"СММ повинна отримати безпечний, вільний, безумовний та безперешкодний доступ до всієї території України відповідно до її мандату. Це стосується і незаконно анексованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також українсько-російського державного кордону, у доступі до якого СММ систематично забороняють підтримувані Росією збройні формування", - йдеться у заяві, виголошеній делегацією ЄС.

Очільник місії США при ОБСЄ Джеймс Гілмор у своєму виступі також наголосив на тому, що "Росія перешкоджає роботі Спеціальної моніторингової місії, забороняючи їй доступ до Криму та обмежуючи рух спостерігачів на місцях".

"Пане посол Чевік, Сполучені Штати вітали б додаткове звітування про ситуацію в Криму, а також на Чорному морі та Азовському морі", - заявив американський посол, звертаючись до присутнього на засідання голови СММ Яшара Халіта Чевіка.

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Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк у своєму виступі також нагадав, що мандат СММ охоплює всю територію України і тому не достатньо лише патрулів біля адмінмежі з АРК.

"Наземні патрулі повинні намагатися отримати доступ до Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Якщо Російська Федерація як держава-окупант відмовляє в такому доступі, то про це має бути відзвітовано, знову ж таки у повній відповідності до мандату СММ", - наголосив він.