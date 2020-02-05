У Криму активісту Приходьку продовжили арешт до квітня

В окупованому Росією Криму проукраїнському активісту Олегу Приходьку продовжили термін тримання в СІЗО до 10 квітня.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

"Суддя "Київського районного суду" Денис Діденко 5 лютого 2020 року продовжив запобіжний захід українському активісту, жителю Сакського району Криму Олегу Приходьку ще на 2 місяці, до 10 квітня", - йдеться в повідомленні.

Правозахисники інформують, що в ході засідання слідчий заперечував, що розслідування затягується, і наполягав на продовженні арешту на тій підставі, що Приходько «підозрюється у скоєнні особливо тяжкого злочину, є громадянином іноземної держави і може тиснути на учасників слідства».

Адвокат Назім Шейхмамбетов подав клопотання про зміну запобіжного заходу на домашній арешт, а також долучив до матеріалів справи характеристики Олега Приходька від його сусідів. Сам Приходько запевнив суд, що вважає себе невинним і має намір захищати свої права в Європейському суді. Родичам він встиг повідомити, що почувається нормально. До цього, за словами родичів, він скаржився на болі в шлунку і попросив передати йому в СІЗО ліки.

Як повідомляв Укрінформ, 8 лютого 2019 року співробітники кримського відділення ФСБ провели обшук у Приходька. Силовики вилучили в нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку й домашні CD-диски.

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10 жовтня 2019 року Приходька заарештували на два місяці - до 10 грудня. Українцю інкримінували "незаконне виготовлення вибухових речовин" і "підготовку вибуху" в Сакській адміністрації. Пізніше додали звинувачення за ч. 1 ст. 222.1 Кримінального кодексу Росії (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв).

6 грудня 2019 року "суд" продовжив йому тримання в СІЗО.

Прокуратура АР Крим у зв'язку з арештом Приходька розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі).