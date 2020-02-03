У Нью-Йорку - пікети проти концертів російського саксофоніста, який підтримав анексію Криму

Концерти російського саксофоніста Ігоря Бутмана в США супроводжуються акціями протесту та пікетами.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Пікети, організовані громадськими активістами, вихідцями з Росії і України, пов'язані з політичною позицією музиканта: зокрема, його підтримкою анексії Криму, агресії проти України і в цілому курсу Володимира Путіна», - йдеться в повідомленні.

Акції почалися у четвер і тривали чотири вечори - під час виступів Бутмана у культовому нью-йоркському джаз-клубі Blue Note. У пікетах брали участь в середньому близько трьох десятків людей.

Читайте також: У Харкові скасували концерт коміка за виступи в окупованому Криму

Нью-йоркська журналістка Юлія Городецька нагадала, що у 2015 році власники Blue Note в обмін на скасування протесту проти виступу Бутмана запропонували прибрати його ім'я з афіші, оскільки, за їхніми словами, він виступав "на підтанцьовці". Організатори протестів не погодилися. Цього разу господарі клубу Blue Note на листи протесту і прохання скасувати концерти, вирішили не відповідати.

За словами учасників акції, Ігор Бутман привіз з собою в Нью-Йорк цілий оркестр, а також молодих людей спортивної статури, яких пікетувальники називають "тітушками". Вони прийшли на концерт в однакових майках з портретом Бутмана та написом "Igor Butman russian hero". Учасник акції піаніст Павло Гінтов розповів Радіо Свобода, що ці молоді люди не говорили англійською і питали, що означає слово "shame" (ганьба), яке протестувальники скандували публіці, яка йшла на концерт. Деякі глядачі після спілкування з пікетувальниками, вирішили на концерт не йти, стверджують активісти.

Режисер Андрій Загданський розповів, що на одному з концертів Бутман заграв державний гімн Радянського Союзу. «Зіграв гімн репресіям, голодомору, пакту Молотова - Ріббентропа, гімн розстрілу єврейського антифашистського комітету і розстрілу в Новочеркаську. Зіграв у тому самому клубі, де виступали Майлз Девіс і Джон Колтрейн, в моїх очах - очевидне осквернення пам'яті великих. Більше я в Blue Note не ходок», - обурився Загданський.

Після Нью-Йорка оркестр і квінтет Ігоря Бутмана вирушать в Балтімор, Чикаго, Маямі і Бостон, де скасований джаз-клубом RegattaBar концерт був перенесений в російсько-єврейський центр Макор. Російського саксофоніста очікують протести і в інших містах його американського туру, кажуть активісти.

Як повідомлялося, Бутман - громадянин Росії і США. Поїздки американських громадян на територію анексованого Росією Криму є порушенням міжнародних санкцій. Тим часом, він регулярно їздить до Криму.

Американські активісти намагаються не допустити виступів музиканта в США. Зокрема, бостонський джаз-клуб RegattaBar скасував намічений на 12 лютого виступ Бутмана через підтримку ним політики президента Путіна і агресії проти України.