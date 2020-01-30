Туреччина вкотре заявила, що не визнає анексії Криму Росією

Позиція Туреччини в питанні анексії Росією Криму лишається незмінною: Анкара ніколи не визнавала й не визнає її.

Про це під час зустрічі групи українських дипломатів на чолі з Надзвичайним та Повноважним Послом України в Турецькій Республіці Андрієм Сибігою та групи дружби Туреччини та України Великих національних зборів (парламенту – ред.) Туреччини, заявив її голова, депутат від Партії справедливості та розвитку Йилдирим Тугрул Тюркеш, передає кореспондент Укрінформу.

"Як ви знаєте, на всіх зустрічах, засіданнях, ми зазначаємо про це і хочемо зазначити сьогодні, в рамках зустрічі з парламентською групою дружби, що і Турецька держава, і парламент, за будь-яких умов підтримують територіальну цілісність України, ніколи не визнавали та не визнають окупацію півострова Крим. Про це було багато заяв і від нашого уряду, - рішучість та наполегливість в цьому питанні залишаються незмінними", - сказав Йилдирим Тугрул Тюркеш.

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Як відомо, в Анкарі в ході зустрічі з парламентською групою дружби Туреччини та України було обговорено актуальні аспекти українсько-турецьких відносин та напрямки їхнього розвитку. Зустріч відбулася напередодні запланованого на 3 лютого візиту Президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана до Києва у рамках проведення засідання Стратегічної Ради високого рівня між Україною та Туреччиною.