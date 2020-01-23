Україна та Туреччина підписали протокол про оборонну кооперацію

Україна та Туреччина підписали протокол про оборонну кооперацію

Укрінформ
Представники Міністерства оборони України та Директорату оборонної промисловості Турецької Республіки підписали міжурядовий протокол щодо подальших кроків з реалізації спільних проектів у галузі озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“У Міністерстві оборони України відбулося 7-ме засідання Спільної українсько - турецької комісії з питань оборонно-промислового співробітництва...Основною метою засідання було узгодження перспектив та подальших кроків з реалізації спільних проектів у галузі озброєння та військової техніки, в рамках розвитку українсько-турецького стратегічного партнерства. Результатом засідання стало підписання Міжурядового протоколу, який закріплює досягнуті домовленості”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сторони визначили пріоритетні завдання на 2020 рік.

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Крім того, в рамках візиту турецька делегація відвідала Державне підприємство ДККБ «Луч» та ДАХК «Артем», а також провела переговори з керівництвом Державного концерну «Укроборонпром».

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