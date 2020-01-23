Україна та Туреччина підписали протокол про оборонну кооперацію

Представники Міністерства оборони України та Директорату оборонної промисловості Турецької Республіки підписали міжурядовий протокол щодо подальших кроків з реалізації спільних проектів у галузі озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“У Міністерстві оборони України відбулося 7-ме засідання Спільної українсько - турецької комісії з питань оборонно-промислового співробітництва...Основною метою засідання було узгодження перспектив та подальших кроків з реалізації спільних проектів у галузі озброєння та військової техніки, в рамках розвитку українсько-турецького стратегічного партнерства. Результатом засідання стало підписання Міжурядового протоколу, який закріплює досягнуті домовленості”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сторони визначили пріоритетні завдання на 2020 рік.

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Крім того, в рамках візиту турецька делегація відвідала Державне підприємство ДККБ «Луч» та ДАХК «Артем», а також провела переговори з керівництвом Державного концерну «Укроборонпром».