Міноборони повернули 10 мільйонів за неякісно відремонтовану техніку

Одним з державних підприємств Міністерству оборони перераховано борг у розмірі 10,3 мільйона гривень за неналежне виконання умов договору з ремонту та технічного обслуговування бойових машин і устаткування спеціального призначення.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Юридичною службою Міністерства оборони України спільно з військовою прокуратурою вжито заходів щодо фактичного повернення державним підприємством заборгованості Міністерству оборони України у розмірі 10,3 млн грн, пов’язаної із неналежним виконанням умов Договору від 09.12.2014 № 294/14/108”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 8 січня 2020 року Державним підприємством, на виконання рішення Господарського суду Миколаївської області від 20.05.2015, залишеного без змін постановою Одеського апеляційного господарського суду від 02.09.2015, було фактично перераховано Міноборони борг у розмірі 10,3 млн грн, що виник внаслідок неналежного виконання умов Договору від 09.12.2014 № 294/14/108 про надання послуг з ремонту та технічного обслуговування бойових машин і устаткування спеціального призначення.

“Таким чином, державним підприємством повністю відшкодовано Міноборони майнову шкоду, завдану невиконанням господарського зобов’язання”, - зазначають в оборонному відомстві.

В пресслужбі також наголосили, що Міністерство оборони України продовжує роботу щодо захисту порушених майнових прав, пов’язаних із невиконанням суб’єктами господарських відносин договірних зобов’язань.