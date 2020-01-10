Найманці РФ отримали вказівку знищувати військову техніку ООС — розвідка

Російські окупаційні війська поповнюють запаси боєприпасів артилерійських та мінометних підрозділів, а командири підрозділів противника на окремих напрямках отримали дозвіл на обстріли та знищення військової техніки Об’єднаних сил.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

"Окупанти проводять інтенсивні тренування з управління вогнем артилерії на позиціях, наближених до лінії розмежування, здійснюють уточнення цілей для ураження. Крім того, командири підрозділів противника на окремих напрямках отримали дозвіл на обстріли та знищення військової техніки Об’єднаних сил у разі виявлення її візуально з передових позицій окупантів", - повідомив речник.

У зв’язку з цим, за словами Праути, противник поповнює запаси боєприпасів артилерійських та мінометних підрозділів, а окремі передові позиції посилюються розрахунками протитанкових ракетних комплексів.