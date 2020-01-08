На Донбас прибули снайперські групи окупантів - розвідка

На Донбас прибули зведені мобільні снайперські групи, інтенсивна підготовка яких здійснювалась під керівництвом російських кадрових офіцерів наприкінці грудня 2019 року.

Про це під час брифінгу повідомили в Міноборони з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

“До передових підрозділів 1 (Донецьк), 2 (Луганськ) АК прибули зведені мобільні снайперські групи, інтенсивна підготовка яких здійснювалась під керівництвом російських кадрових офіцерів наприкінці грудня 2019 року”, - повідомили в міністерстві.

Крім того, впродовж свят окупанти на передових позиціях облаштовували вогневі точки для провокування відкриття вогню та завдання збитків особовому складу ЗСУ. Розвідгрупи противника здійснювали активний пошук уразливих місць в обороні підрозділів Об’єднаних сил та потенційних цілей для снайперів.