Ворожі снайпери двічі відкривали вогонь по позиціях сил ООС: є поранений

Ворожі снайпери двічі відкривали вогонь по позиціях сил ООС: є поранений

Укрінформ
30 грудня збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні командування сил ООС.

"Противник обстріляв позиції наших підрозділів зі снайперських гвинтівок. Обидва випадки зафіксовано поблизу населених пунктів Новомихайлівка та Піски, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД", - йдеться у повідомленні.

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Вчора, 30 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

"З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає", - додали у пресслужбі ООС.

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