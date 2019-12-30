Під Новомихайлівкою та Пісками працюють ворожі снайпери, поранений військовий

Під Новомихайлівкою та Пісками працюють ворожі снайпери, поранений військовий

Укрінформ
Сьогодні окупанти 2 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню”, - йдеться у повідомленні.

Противник обстріляв позиції наших підрозділів із снайперських гвинтівок.

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Обидва обстріли наших позицій зафіксовано поблизу населених пунктів Новомихайлівка та Піски, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД".

Сьогодні, 30 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

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