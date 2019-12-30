Під Новомихайлівкою та Пісками працюють ворожі снайпери, поранений військовий
Укрінформ
Сьогодні окупанти 2 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
“Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню”, - йдеться у повідомленні.
Противник обстріляв позиції наших підрозділів із снайперських гвинтівок.
Обидва обстріли наших позицій зафіксовано поблизу населених пунктів Новомихайлівка та Піски, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД".
Сьогодні, 30 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.