Окупанти дев'ять разів порушили “тишу”, активізувалися ворожі снайпери

За минулу добу окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“27 грудня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог обстріляв позиції наших підрозділів з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також зафіксовано активність ворожих снайперів.

6 обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД", а саме: двічі поблизу Невельського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; два рази неподалік Мар'їнки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; два рази біля населеного пункту Піски – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

3 обстріли наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ", а саме: поряд населеного пункту Гладосове – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету; неподалік з Луганським - зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету; поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем.

Вчора, 27 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. З ручного протитанкового гранатомету противник відкривав вогонь по позиціям українських захисників неподалік населеного пункту Широкине.

Втрат з нашого боку немає.