Окупанти дев'ять разів порушили "тишу", поранений боєць

Станом на 18.00 п'ятниці, 27 грудня, російські окупаційні війська 9 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. Один український військовий поранений.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 9 разів. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з озброєння БМП, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

Так, 4 обстріли наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: двічі поблизу Невельського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

два рази неподалік Мар'їнки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

5 обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: в районі населеного пункту Гладосове – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета; поряд з Луганським - зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета; двічі поблизу Пісок – з озброєння БМП, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, поблизу Новолуганського – із гранатометів різних систем.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.