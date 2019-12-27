Розмінування Донбасу триватиме десятки років — заступник командувача ООС

На розмінування територій Донбасу знадобляться десятки років, оскільки вздовж лінії зіткнення є сотні тисяч мін та боєприпасів, які не розірвалися.

Про це в інтерв'ю Defense Express заявив заступник командувача ООС, керівник безпекової групи ТКГ Богдан Бондар, відповідаючи на питання щодо очищення забруднених мінами територій Донбасу.

"Питання розмінування займуть десятки років. Тому що по лінії зіткнення є тисячі і сотні тисяч мін і тих боєприпасів, які не розірвалися. Росія туди поставляє все. Перш за все – це неліквід, який, можливо, навіть поставляється з метою утилізації на українській землі. По-друге – там використовуються сучасні зразки. В тому числі – міни, які заборонені міжнародною конвенцією. Російська сторона навмисно в свій час не підписалася і не погодилася на їх знищення. Зараз вони їх поставляють в тимчасово не контрольовані райони Донецької та Луганської областей України. Така йде утилізація... На деяких позиціях, які ми розміновували, буквально на декількох десятках квадратних метрів 300-400 мін. Серед них є протипіхотні й протитанкові", - повідомив Бондар.

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Відповідаючи на питання стосовно стану економіки на окупованій частині Донбасу, Бондар зазначив, що значна частина підприємств не працюють або знищені повністю, або вирізані частково на металолом Росією. Крім того, підтоплення шахт гостро ставить питання екології. Враховуючи, що Росія не готова вкладати гроші в розвиток цього регіону, то, на думку Бондаря, "це повний депресивний район в перспективі, безлюдний, без промисловості, просто насичений зброєю, боєприпасами".

Як повідомляв Укрінформ, завдяки фінансовій підтримці урядів 10 країн на звільнених територіях Донецької та Луганської областей здійснено гуманітарне розмінування 36 ділянок загальною площею понад 250,7 га.