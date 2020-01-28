ЄС розширив санкційний “кримський” список - 177 росіян та 44 компанії

Рада Європейського Союзу додала сімох людей до санкційного списку за організацію “російських місцевих виборів” минулого року в незаконно анексованому Криму.

Про це повідомляється у пресрелізі відомства.

“Рада (ЄС — ред.) додала 7 людей до списку згідно з яким до людей застосовуються обмежувальні заходи за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Розширення (санкційного — ред.) списку є наслідком організації “російських місцевих виборів” 8 вересня 2019 року в незаконно анексованому Криму та Севастополі, що в Україні”, - йдеться у пресрелізі.

У відомстві також додали, що ці люди брали активну участь у “виборах”, підтримуючи й імплементуючи політику, яка підриває або загрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Зазначається, що відтепер у цьому санкційному списку ЄС вже 177 осіб та 44 компанії.

Як повідомлялося, ЄС у березні 2014 року запровадив санкції проти Росії у зв'язку з анексією Криму та порушенням територіальної цілісності України. Після цього санкції неодноразово продовжували, а список - розширювали. Обмежувальні заходи полягають у замороженні фінансових активів у країнах ЄС та забороні на в'їзд на територію ЄС особам, які перебувають у санкційному списку.