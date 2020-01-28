ЄС продовжив санкції проти Росії за "вибори" у Криму

Рада ЄС із загальних справ ухвалила рішення про продовження на рік санкцій проти Російської Федерації у зв’язку із порушенням територіальної цілісності України.

Як повідомили кореспонденту Укрінформу джерела в Європейській раді, це рішення було ухвалено без додаткового обговорення на засіданні Ради ЄС, що відбулося у вівторок, 28 січня, у Брюсселі.

Також до санкційного списку включено додатково 7 осіб, які причетні до організації так званих виборів у Криму, який знаходиться в умовах окупації Російською Федерацією.

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Рішення щодо продовження санкцій набуде чинності після оприлюднення в журналі ЄС.

Як повідомлялося, ЄС у березні 2014 року запровадив санкції проти Росії у зв'язку з анексією Криму та порушенням територіальної цілісності України. Після цього санкції неодноразово продовжували, а список - розширювали. Обмежувальні заходи полягають у замороженні фінансових активів у країнах ЄС та забороні на в'їзд на територію ЄС особам, які перебувають у санкційному списку.